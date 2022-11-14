В Монако обокрали квартиру Виктории Бони

Бывшая участница «Дома-2» и блогер Виктория Боня сообщила, что ее квартиру в Монако обокрали. Об этом она заявила в понедельник, 14 ноября, на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Пришлось вернуться из Парижа раньше, чем планировала. А все потому, что мою квартиру ограбили», — написала Боня.

На опубликованных ею кадрах видно, что преступники оставили после себя пустые полки и беспорядок. Блогер планировала остаться в Париже на некоторое время, но все планы пришлось изменить.

Однако, по словам Бони, она не собирается «расстраиваться из-за вещей». «Что произошло, то произошло», — заключила блогер. При этом она не уточнила, что конкретно пропало из квартиры.

В середине октября старшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенной в ее доме краже. Нахапетова сообщала, что имущество ее семьи было похищено из дома в поселке Николина Гора.