Дочь актрисы Веры Глаголевой заявила о краже

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенной в ее доме краже. Об этом 16 октября сообщил источник «Известий».

Нахапетова сообщила, что имущество ее семьи было похищено из дома в поселке Николина Гора.

В январе 2022 года сообщалось, что певица Монеточка продаст свою новую квартиру в Москве из-за раскрытия ее адреса в средствах массовой информации. Исполнительница напомнила, что не раз в социальных сетях рассказывала о ремонте и показывала внутреннее убранство жилища, но скрывала точное местоположение, потому как не хотела, чтобы в ее дом приходили преследователи.

Монеточка отметила, что именно из-за таких публикаций звезды становятся закрытыми и прячут свои семьи.