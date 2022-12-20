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Психолог дала рекомендации по подготовке к новогодним праздникам

Психолог Рыжик рассказала, как не впасть в предновогоднюю хандру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Клинический психолог, эксперт «Гемотеста» Валерия Рыжик 20 декабря в беседе с «Известиями» озвучила рекомендации, как настроиться на новогодние праздники.

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В период предновогодней суеты психолог советует уделять больше внимания своему внутреннему состоянию и желаниям, грамотно подходить к оценке итогов года и не пренебрегать ритуалами, которые создают праздничную атмосферу.

«Часто вторая половина декабря — с закрытием проектов на работе, сезонными болезнями, поиском подарков — забирает всю энергию у человека. В итоге к новогодней ночи остается лишь чувство усталости и апатии. Сфокусируйтесь на своем самочувствии, не забудьте порадовать себя и не стесняйтесь попросить помощи», — сказала она.

По словам эксперта, отдельная проблема, когда ощущения праздника нет из-за чувства одиночества. Отчасти новогодняя реклама убеждает, что праздник положено отмечать в компании семьи или друзей, а по-другому уже не норма. Важно, что чувство одиночества может быть связано не только с внешними условиями, если нет объективной возможности встретить праздник с близкими, но и с внутренним самоощущением, когда человек чувствует себя одиноким даже в большой компании.

«Ощущение праздника зависит в первую очередь от нас самих. Обустройте Новый год вокруг себя, вспомните, что вам в детстве давало ощущение праздника (новогодняя музыка, запах мандаринов, советские фильмы). Также выберите занятия, которые принесут вам радость и праздничное настроение. А в новогоднюю ночь можно почувствовать присутствие и внимание близких благодаря мессенджерам и видеосвязи», — сказала Рыжик.

Другая привычка по окончании календаря, которая может загнать в уныние, — это подведение итогов года. Многие обесценивают свои достижения, сравнивают себя с другими людьми и фокусируются на упущенных возможностях. Некоторые избегают подведения итогов года из-за глубокого страха и негативизма, добавила специалист.

«Так или иначе, привычка подводить итоги года есть у всех, просто нужно делать это эффективно, с пользой. Составьте список достижений за год вплоть до вполне обыденных, например «прочитал(а) интересную книгу», «приготовил(а) новое блюдо», «смог(ла) сдержать себя и не сорваться на ребенка». Цель данного списка — создать себе позитивное настроение, посмотреть на себя с положительной стороны, увидеть свои точки роста», — отметила психолог.

Она также сообщила, что еще одна негласная традиция на Новый год — дать себе обещание начать новую жизнь. Например, бросить вредные привычки и нелюбимую работу, больше путешествовать и развиваться. Однако, как замечает эксперт, на практике люди часто мыслят только глобально, без стратегии. В итоге подобные обещания переходят из года в год, не реализовываются, и подобное планирование вызывает только апатию.

«Сначала сформулируйте пожелания — не подходите к этому пункту слишком критично и цинично, дайте своей фантазии разгуляться. Затем запишите уже более осознанные цели на 2023 год, чего хочется достичь, оцените свое здоровье и окружение, есть ли место для саморазвития. Для достижения каждой цели важны мелкие шаги, правильная мотивация. Если вы находитесь в сложной ситуации или состоянии и не знаете, где искать выход, вы всегда можете обратиться за помощью к психологу», — заключила Рыжик.

16 декабря из опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и аналитического агентства A2:Research стало известно, что около 49% россиян не чувствуют приближение Нового года, а 37% мечтают только о том, чтобы дотянуть до праздников.

Среди вещей, помогающих почувствовать новогоднее настроение, около 20% россиян назвали появление украшений на улицах и новогодних товаров в магазинах, 16% отметили появление новогодних фильмов и передач по ТВ, а еще 14% указали на то, что их вдохновляют тематические фестивали в родных городах.

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