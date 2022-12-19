МИД пообещал уничтожение любой военной техники, поставленной Грецией на Украину

В случае если Афины поставят Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) С-300, то Москва воспримет это как враждебные действия в свой адрес, а все поставленные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) системы будут уничтожены. Об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает сайт ведомства.

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что если ВСУ получат от Греции вооружение, то это будет считаться нарушением положений российско-греческих соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года.

«[Эти положения] недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России. Попрание договорных обязательств неизбежно будет иметь последствия, не говоря уже о существенном ослаблении обороноспособности Греции в сфере ПВО», — сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

Она также заявила, что всё вооружение, которое получит Украина, станет законной целью для Вооруженных сил (ВС) РФ, а значит, будет будет уничтожено.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооруженными силами Российской Федерации. Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — заключила Захарова.

16 декабря глава минобороны Греции Никос Панайотопулос сообщил о том, что Афины рассмотрят возможность передать Киеву РСЗО С-300 в том случае, если США передадут комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для установки их на Крите. Панайотопулос подчеркнул, что такой принцип можно рассматривать в отношении любой системы ПВО, произведенной в РФ, что в свою очередь позволит передать властям Украины не только С-300, но и «Тор-М1» или «Осу-АКМ».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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