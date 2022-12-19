В Google разработали переводчик почерка врачей

Компания Google в понедельник, 19 декабря, на своей ежегодной конференции анонсировала новую утилиту, которая будет считывать непонятный почерк и переводить его в цифровой текст. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Поясняется, что новая функция станет частью утилиты Google Lens, которая на данный момент встроена в поисковую систему. В компании уверены, что нововведение поможет разбирать пациентам почерк врачей. На конференции отметили, что для реализации проекта Google сотрудничала с фармацевтами со всего мира.

Пока функция работает только на языке хинди, так как в Индии проживает большее количество пользователей Google Lens. Однако компания будет расширять географию переводчика и добавит в него английский, русский и основные европейские языки.

В начале декабря стало известно, что компания Microsoft рассматривает возможность создания суперприложения для смартфонов, объединяющего в себе ряд разных функций. Таким образом в компании рассчитывают «сломить» монополию Google и Apple на рынке мобильных технологий,

Речь идет о приложении для смартфонов, которое бы объединило в себе покупки, обмен сообщениями, сетевой поиск, новостные ленты и другие востребованные функции в одном приложении.