СМИ сообщили о планах Microsoft разработать «суперприложение» для смартфонов

Американская компания Microsoft рассматривает возможность создания «суперприложения» для смартфонов, объединяющее в себе ряд разных функций. Таким образом в компании рассчитывают «сломить» монополию Google и Aplle на рынке мобильных технологий, сообщает 6 декабря портал Seeking Alpha со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о «суперприложении» для смартфонов, которое бы объединило в себе покупки, обмен сообщениями, сетевой поиск, новостные ленты и другие востребованные функции в одном приложении.

В Microsoft рассчитывают, что разработка такого приложения будет способствовать развитию многомиллиардного рекламного бизнеса компании и поиска Bing, а также позволит привлечь большее число пользователей к сервисам обмена сообщениями Teams и другим мобильным сервисам.

12 октября сообщалось, что в ассортименте российских магазинов вновь появился офисный пакет Microsoft 365, которого не было с конца марта, когда американская компания официально остановила поставки своих продуктов в РФ.

В конце февраля США ввели санкции на поставку в РФ американских технологий. Microsoft официально приостановила деятельность в России 4 марта, с тех пор скачать крупные обновления для Windows 10, а теперь и для 11-й версии на территории страны нельзя.