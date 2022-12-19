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Солист «На-На» Политов рассказал о состоянии госпитализированной дочери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Солист группы «На-На» Владимир Политов 19 декабря рассказал «Известиям» о состоянии 22-летней дочери Алены, которую госпитализировали днем ранее.

Он отказался раскрывать подробности произошедшего, указав, что это внутренние дела. «Она вышла из комы, слабая еще, в реанимации будет пока наблюдаться», — добавил певец.

Накануне девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Она попала в реанимацию и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключали отравление.

Владимир Политов — советский и российский певец, музыкант, участник группы «На-На», заслуженный артист Российской Федерации.

С матерью Алены Политовой он состоял в браке с 1999 по 2006 год. Его дочь выросла в Германии, но несколько лет назад перебралась к отцу в Россию.

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