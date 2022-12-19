Украинец пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских

Житель Северодонецка по заданию Киева пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в спецслужбах.

«В целях проверки останавливали транспорт, осматривали. Один из водителей проявил признаки испуга, что вызвало у нас подозрение. Нашли интересный пакет. Казалось бы — мелочь, елочные игрушки, но с интересным текстом», — сказал «РИА Новости» представитель спецслужб.

По информации источника, на игрушках были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в том числе лозунги убивать граждан РФ. В спецслужбах добавили, что житель Северодонецка выполнял задание Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО). Мужчина планировал развесить их на елки возле одного из учебных заведений в центре Луганска. Так Киев хотел сымитировать «проукраинские настроения» в городе, отметил представитель ведомства.

Ранее, в августе, сотрудниками таможни в Новгороде была выявлена международная посылка, где с детскими игрушками лежали атрибуты Третьего рейха. Всего в посылке весом свыше 19 кг лежали открытки, конверты, почтовые марки, предметы с портретами Адольфа Гитлера и других высокопоставленных лиц нацистской Германии. Там также обнаружили картины со сценами боевых действий, людьми в военной форме и орлом, державшим свастику.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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