Таможенники в Нижнем Новгороде нашли в посылке символику нацистской Германии

Сотрудниками таможни в Нижнем Новгороде была выявлена международная посылка, где с детскими игрушками лежали атрибуты Третьего рейха. Всего в посылке весом свыше 19 кг лежали открытки, конверты, почтовые марки, предметы с портретами Адольфа Гитлера и других высокопоставленных лиц нацистской Германии.

«При досмотре таможенники среди детских товаров обнаружили марки, открытки и конверты, содержащие изображения нацистской символики в виде свастики, нанесенные как печатным способом, так и в виде почтового штемпеля», — рассказала пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Там также обнаружили картины со сценами боевых действий, людьми в военной форме и орлом, державшим свастику.

Получатель пояснил, что посылка отправлена его дочерью, гражданкой Германии, для филателистских целей.

20 апреля в Брянске оштрафовали 50-летнего жителя города, разместившего в соцсетях видеозапись с нацистской символикой.

Мужчина опубликовал видео на своей странице в одной из социальных сетей в свободном доступе. При этом ролик содержал изображения нацистской символики, запрещенной в России в соответствии с федеральными законами «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».