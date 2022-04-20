Жителя Брянска оштрафовали за видео с нацистской символикой

В Брянске оштрафовали 50-летнего жителя города, разместившего в соцсетях видеозапись с нацистской символикой. Об этом сообщает в среду, 20 апреля, NASHBRYANSK.RU.

Мужчина опубликовал видео на своей странице в одной из социальных сетей в свободном доступе. При этом ролик содержал изображения нацистской символики, запрещенной в России в соответствии с федеральными законами «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

В отношении нарушителя заведено административное дело по ст. 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской символики»). По итогам рассмотрения дела жителя Брянска оштрафовали на 2 тыс. рублей.

В начале недели сообщалось, что россияне стали меньше проводить времени в соцсетях после блокировки Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).