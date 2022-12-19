Полковник Исаев отказался признать вину по делу о теракте в московском метро

Полковник полиции, бывший глава Кизлярского ОМВД Гази Исаев отказался признать вину по делу о терактах в московском метро в 2010 году. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Второго Западного окружного суда Москвы в понедельник, 19 декабря.

Согласно обвинительному заключению, Исаев, будучи членом структурного подразделения преступной организации «Имарат Кавказ» (террористическая организация, запрещена в РФ), используя свое служебное положение, предоставлял руководителю подразделения преступного сообщества по фамилии Робаданов информацию о спецоперациях против боевиков в Кизлярском районе Дагестана, благодаря чему они могли скрыться от правоохранителей.

Отмечается, что Исаев мог без досмотра перевозить вооруженных участников преступного сообщества.

Он был задержан в ходе расследования уголовного дела о терактах на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», произошедших 29 марта 2010 года.

Ему предъявлено обвинение по статье «Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; бандитизм; террористический акт».

По информации следственных органов, обвиняемый лично доставил смертницу с закрепленным на ней взрывным устройством на автостанцию в Кизлярском районе для ее отправки в Москву.

Ранее, в феврале текущего года, суд в Москве приговорил к пожизненному сроку причастного к теракту в московском метро в 2010 году Магомеда Нурова. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Кроме того, он обвинялся в изготовлении взрывного устройства и участие в банде.

Теракты в московском метро произошли 29 марта 2010 года. Террористки-смертницы — уроженки Дагестана Марьям Шарипова и Джанет Абдурахманова (Абдуллаева) — устроили два взрыва на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии. Всего жертвами двух терактов в столичном метро стал 41 человек (36 погибли на месте, остальные позже скончались в больницах), более 160 получили ранения различной степени тяжести.