Суд приговорил к пожизненному сроку причастного к теракту в метро Москвы в 2010 году

Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку причастного к теракту в московском метро в 2010 году Магомеда Нурова. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно решению суда, Нуров будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск Московского метрополитена на 17 млн рублей.

Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Кроме того, он обвинялся в изготовлении взрывного устройства и участия в банде.

Прокурор попросил пожизненного заключения Нурову 2 февраля. Также сторона обвинения запрашивала для него штраф в размере 300 тыс. рублей.

По данным следствия, бывший охранник Нуров был связным и водителем для членов преступной группировки, организовавшей взрывы на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году.

Нурова задержали в марте 2019 года. В сентябре 2021 года Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину.

В ноябре 2020 года Басманный суд Москвы арестовал главу Кизлярского ОМВД Гази Исаева, обвиняемого по делу о терактах на станциях московского метро в 2010 году.

По данным следствия, обвиняемый лично привез на автостанцию города Кизляр одну из смертниц с закрепленным на ней взрывным устройством, которая позже совершила самоподрыв в московской подземке.

Теракты в московском метро произошли 29 марта 2010 года. Террористки-смертницы — уроженки Дагестана Марьям Шарипова и Джанет Абдурахманова (Абдуллаева) — устроили два взрыва на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии. Всего жертвами двух терактов в столичном метро стал 41 человек (36 погибли на месте, остальные позже скончались в больницах), более 160 получили ранения различной степени тяжести.