Реклама
Прямой эфир
Мир
Пострадавший от взрыва глава Русского дома в ЦАР вылетел в Москву для лечения
Общество
Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Армия
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
Общество
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Подмосковье
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Во Франции задержали более 200 человек на фоне беспорядков после финала ЧМ
Общество
Москвичам пообещали потепление до +3 градусов до конца недели
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 27 декабря
Общество
В России утвердили порядок назначения единого соцпособия для семей с детьми
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Педиатр предупредила о вреде карамели и леденцов для детей

Педиатр Елена Грек: карамель и леденцы наиболее опасны для детей до пяти лет
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карамель и леденцы наиболее опасны для здоровья детей в возрасте четырех-пяти лет, хотя вред от них сохраняется и в более старшем возрасте. Об этом 18 декабря «Газете.Ru» рассказала педиатр, гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Елена Грек.

Сделайте нам красиво: назван самый полезный для женщин фрукт
Им оказался киви, богатый витамином С и фолиевой кислотой

Она отметила, что дети младшего возраста не умеют правильно есть такие конфеты, пытаясь кусать их и грызть.

«Это не просто вредно для зубов, но и может привести к тому, что ребенок подавится целой конфетой или его кусочком», — предупредила врач.

По ее словам, карамель и леденцы остаются вредными, хотя и не такими опасными, в более старшем возрасте. Например, эти продукты чаще всего провоцируют развитие кариеса.

«Кроме того, в состав леденцов часто входит огромное количество вредных пищевых добавок и синтетических красителей, например искусственные красители E129 и E110, которые запрещено использовать в пищевой промышленности в ряде стран. Эти добавки способны вызывать сильную аллергическую реакцию, сыпь, отек слизистых носоглотки, тошноту и боли в животе», — отметила Грек.

Кроме того, красители могут оказывать негативный эффект на центральную нервную систему ребенка, провоцируя синдром дефицита внимания и гиперактивность.

В сентябре врач-педиатр Марьям Сайфулина рассказала, какие продукты полезно есть в осенне-зимний период для укрепления здоровья. По ее словам, следует включать в рацион больше зеленых фруктов и овощей, поскольку они являются источником витаминов D, В6 и В12.

Кроме того, врач призвала уделять внимание физическим нагрузкам и назвала бег одним из лучших видов спорта для поддержания иммунитета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022