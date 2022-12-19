Аргентинские футболисты отпраздновали победы

В катарском Лусаиле прошел парад в честь победителей чемпионата мира по футболу. Футболисты провезли по улицам золотой кубок, передает телеканал «Известия». Аргентинцам не удавалось завоевать чемпионство 36 лет. Финальный матч со сборной Франции выдался богатым на голы. Французский нападающий Мбаппе забил три мяча, Месси — два. Выявить победителя команды смогли только в серии пенальти.

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