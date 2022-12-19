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Суд взыскал с сына Бари Алибасова более 8 млн рублей

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Фото: ТАСС/Григорьев Максим
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Пресненский суд Москвы взыскал с сына Бари Алибасова Бари более 8 млн рублей по долгу к ПАО «Совкомбанк», сообщила «Известиям» пресс-секретарь суда Лела Кокая 19 декабря.

Кредитный договор между сторонами был расторгнут судом.

«Взыскано с Алибасова Б.Б. в пользу ПАО «Совкомбанк» задолженность по кредитному договору в размере 8 395 902 рублей 38 копеек, проценты за пользование кредитом по ставке 11,44% годовых, начисленные на сумму остатка основного долга, с 18 августа 2022 года по дату вступления решения суда в законную силу, неустойка в размере ключевой ставки Банка России на день заключения договора», — сказала она.

Кроме того, с Алибасова-младшего взыскали 56 тыс. рублей для оплаты госпошлины.

«Обращено взыскание на предмет залога, недвижимое имущество, путем реализации с публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 11 610 100 рублей», — добавила Кокая.

Представитель Алибасова-младшего на заседание не явился.

В мае прошлого года Бари Алибасов – младший был оправдан по делу о драке с бывшим директором группы «На-На» Андреем Назаровым. Потасовка произошла во время шоу и была, как оказалось, прописана в сценарии программы. При этом сын продюсера заявлял, что никого не бил, а, наоборот, сам стал жертвой инцидента.

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