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Сын Алибасова оправдан по делу о драке с экс-директором группы «На-На»

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Сына известного российского продюсера — Бари Алибасова-младшего — оправдали по делу о драке с бывшим директором группы «На-На». Об этом 26 мая телеканалу РЕН ТВ рассказал адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин.

Апелляция по ранее вынесенному оправдательному приговору прошла 25 мая в Савеловском суде Москвы.

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«Две недели назад было первое заседание, но та сторона под надуманными предлогами попросила о переносе. Сегодня наконец собрались в суде — и победа! Оправдательный приговор устоял», — отметил адвокат Алибасова-младшего.

Защитник также рассказал, что постановление сразу вступает в законную силу. Сын продюсера полностью невиновен.

«Оправдательный приговор выстоял в апелляционном суде. Это большая профессиональная удача. Мы полностью доказали невиновность подзащитного», — добавил адвокат.

Драка между Алибасовым-младшим и бывшим директором «На-На» Андреем Назаровым произошла во время шоу. Как уточнял РЕН ТВ, потасовка была прописана в сценарии программы. При этом сын продюсера заявлял, что никого не бил, а, наоборот, сам стал жертвой инцидента.

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