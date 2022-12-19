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Reuters сообщило о задержании участников Pussy Riot за акцию на финале ЧМ

Reuters: трое участников Pussy Riot были задержаны за акцию на финале ЧМ в Катаре
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Трех участников группы Pussy Riot задержали за акцию во время финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 19 декабря сообщает Reuters.

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По данным агентства, задержаны Петр Верзилов (настоящий материал касается физического лица Петра Верзилова, выполняющего функции иноагента), Вероника Никульшина (настоящий материал касается физического лица Вероники Никульшиной, выполняющей функции иноагента), а также неназванная активистка из Украины.

Участники Pussy Riot планировали выбежать на поле во время матча, однако их задержали незадолго до этого.

В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

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