Reuters сообщило о задержании участников Pussy Riot за акцию на финале ЧМ
Трех участников группы Pussy Riot задержали за акцию во время финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 19 декабря сообщает Reuters.
По данным агентства, задержаны Петр Верзилов (настоящий материал касается физического лица Петра Верзилова, выполняющего функции иноагента), Вероника Никульшина (настоящий материал касается физического лица Вероники Никульшиной, выполняющей функции иноагента), а также неназванная активистка из Украины.
Участники Pussy Riot планировали выбежать на поле во время матча, однако их задержали незадолго до этого.
В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.