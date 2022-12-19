Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 27 декабря
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря, следует из сообщения Росавиации 19 декабря.
Указано, что временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
В связи с этим авиакомпаниям рекомендовано для перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные российские аэропорты работают штатно.
В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделит дополнительно более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, данная мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.
Режим ограничения полетов в ряде аэропортов страны впервые был введен 24 февраля. С тех пор он продлевается.