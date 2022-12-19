Двое убиты и один ранен в результате стрельбы в кафе в Афинах
Два человека убиты и один ранен в результате стрельбы в одном из кафе Афин. Об этом 19 декабря сообщает телеканал ERT.
Злоумышленник в медицинской маске и темном капюшоне открыл прицельный огонь из пистолета в районе Неа-Змирни, после чего скрылся пешком.
Жертвами нападения стали двое мужчин 41 и 44 лет, имеющие албанское происхождение. По данным телеканала, один из них состоял в мафии. Также ранение получила женщина, ее жизни ничто не угрожает.
18 декабря неизвестный открыл стрельбу в пригороде Торонто. В результате погибли по меньшей мере четыре человека.