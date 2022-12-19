Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в пригороде Торонто
По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в пригороде Торонто в Канаде. Об этом 18 декабря сообщил телеканал CNN.
Стрельба произошла в многоквартирном доме в городе Воне вечером в воскресенье. Полиция сообщила, что единственный подозреваемый также входит в число погибших.
Подробности произошедшего и обстоятельства гибели зачинщика стрельбы неизвестны. В настоящее время полиция обыскивает здание в поисках других жертв.
21 ноября в результате стрельбы в торговом центре в канадском городе Принс-Руперт в Британской Колумбии погиб один человек, еще один получил ранения. Стрелявший в дальнейшем покончил с собой.