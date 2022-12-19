Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице 19 декабря
Экономика
Аналитик предсказал укрепление доллара в следующем году
Армия
Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о боевых задачах в зоне СВО
Экономика
В «Сбере» заявили о финансировании ВСУ краденными деньгами россиян
Мир
Bloomberg узнало о намерении ЕС снизить потолок цен на газ
Спорт
Кирилл Капризов выбил 200 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
Общество
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Мир
Маск предложил пользователям решить его судьбу на посту главы Twitter
Происшествия
Губернатор сообщил о семерых пострадавших при пожаре на месторождении в Приангарье
Мир
КНДР заявила о готовности представить первый разведспутник в апреле 2023 года
Наука
Ученые рассказали о разработке лечения редкой наследственной «болезни бабочки»
Общество
Почти 400 сирот из зоны СВО нашли новые семьи

Мария Каменева установила рекорд России по плаванию вольным стилем

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мария Каменева установила рекорд России вольным стилем на дистанции 50 м среди женщин. Об этом сообщила пресс-служба Кубка Владимира Сальникова.

Ожидаемый FINAл: почему ЧМ мог быть опасен для российских пловцов
Национальную сборную РФ отстранили от мирового первенства в Будапеште, а против Евгения Рылова завели дисциплинарное дело

До рекорда Европы на этой же дистанции на спине спортсменке не хватило восьми сотых. Турнир завершился 18 декабря в Санкт-Петербурге.

«Восемь сотых до рекорда Европы — понимаю, обидно, хочется улучшать каждое соревнование. Но если адекватно оценивать свою форму, то она, конечно, хуже, чем на чемпионате России. Поэтому довольна уже тем, что получается плыть близко к своим лучшим секундам», — приводятся ее слова в публикации от 17 декабря.

Кроме того, в финальном смешанной комбинированной эстафете 4 х 50 м новый рекорд России установили Климент Колесников, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева.

В июле в Свердловской области установили рекорд по упражнениям на пресс. 29 участников выполнили 11 307 повторов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022