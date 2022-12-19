Мария Каменева установила рекорд России по плаванию вольным стилем

Мария Каменева установила рекорд России вольным стилем на дистанции 50 м среди женщин. Об этом сообщила пресс-служба Кубка Владимира Сальникова.

До рекорда Европы на этой же дистанции на спине спортсменке не хватило восьми сотых. Турнир завершился 18 декабря в Санкт-Петербурге.

«Восемь сотых до рекорда Европы — понимаю, обидно, хочется улучшать каждое соревнование. Но если адекватно оценивать свою форму, то она, конечно, хуже, чем на чемпионате России. Поэтому довольна уже тем, что получается плыть близко к своим лучшим секундам», — приводятся ее слова в публикации от 17 декабря.

Кроме того, в финальном смешанной комбинированной эстафете 4 х 50 м новый рекорд России установили Климент Колесников, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева.

В июле в Свердловской области установили рекорд по упражнениям на пресс. 29 участников выполнили 11 307 повторов.