Рекорд по упражнениям на пресс установили в Свердловской области
В Первоуральске Свердловской области установили легкоатлетический рекорд. Речь идет об упражнениях на пресс. Жители коллективно выполнили 11 307 повторов. Рекорд города поставили 29 участников.
В личном зачете победила Дарья Пискунова. Она выполнила 580 подъемов туловища из положения лежа. Вторую строчку занял Александр Котов, который сумел подняться 570 раз. На третьем месте — Арсений Ларионов, сделавший 568 подъемов, сообщает ИА «Ура.Ру».
20 июня сообщалось, что итальянский пловец Томас Чеккон установил мировой рекорд в плавании на 100 м на спине. В финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште 21-летний спортсмен одержал победу с результатом 51,60 секунды. Итальянец превысил на 0,25 секунды предыдущее высшее достижение, принадлежавшее американцу Райану Мерфи.