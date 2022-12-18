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Макрон поблагодарил сборную Франции за игру на ЧМ по футболу в Катаре

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Фото: ТАСС/EPA/Friedemann Vogel
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Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил сборную своей страны за игру на чемпионате мира по футболу в Катаре, несмотря на ее поражение в финале. Он наблюдал за финальным матчем аргентинцев и французов на стадионе «Лусаил Айконик» в воскресенье, 18 декабря.

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«Наша сборная заставила нас всех мечтать», — написал Макрон в своем аккаунте в Twitter.

До завершения матча сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

В свою очередь президент Аргентины Альберто Фернандес также поблагодарил игроков своей национальной сборной. «Спасибо игрокам и тренерскому составу. Вы пример того, что мы не должны опускать руки, что у нас великий народ и большое будущее», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день сборная Аргентины по результатам серии пенальти обыграла Францию и стала чемпионом мира в третий раз за свою историю. Предыдущие два раза аргентинцы становились чемпионами мира по футболу в 1978 и 1986 годах.

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