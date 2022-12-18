Установка на нефтяном месторождении загорелась в Иркутской области
В Иркутской области загорелась установка на нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС по области в воскресенье, 18 декабря.
«В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении, в 2,5 км от населённого пункта Верхнемарково, частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина ликвидируют пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа», — говорится в сообщении.
Пожар распространился на площадь около 1 тыс. кв. м.
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