Установка на нефтяном месторождении загорелась в Иркутской области

В Иркутской области загорелась установка на нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС по области в воскресенье, 18 декабря.

«В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении, в 2,5 км от населённого пункта Верхнемарково, частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина ликвидируют пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа», — говорится в сообщении.

Пожар распространился на площадь около 1 тыс. кв. м.

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