Во Владивостоке потушили крупный пожар на площади 2 тыс. кв. м

Возгорание на двух складах на площади 2 тыс. кв. м. на улице Карьерной во Владивостоке полностью ликвидировано. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В 10:02 (03:02 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около двух тыс. кв. м», — сообщило «РИА Новости».

Пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что погибших и пострадавших нет. На момент прибытия пожарных на место ЧП стены и кровля одного из складов были охвачены огнем, кровля обрушилась, после чего огонь перекинулся на рядом стоящий склад. Оба склада полностью уничтожены после возгорания.

«Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение и сообщение о нем, в здании склада отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация», — объяснил начальник службы пожаротушения регионального ГУ МЧС Денис Бекиров.

К ликвидации пожара были привлечены 50 человек и 13 единиц техники. Дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории работают на месте происшествия для установления причин возгорания.

Склады с продуктами питания, оборудованием и строительными материалами во Владивостоке загорелись ранее, 17 декабря. По предварительным данным прокуратуры Первореченского района города, на объекте не было пожарной сигнализации.

Надзорный орган поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту пожара.

Улица Карьерная располагается в нежилом районе города. На ней расположены торговые, складские и промышленные объекты.