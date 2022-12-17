Два склада загорелись во Владивостоке на площади 2 тыс. кв. м
Во Владивостоке на улице Карьерной загорелись два склада на площади 2 тыс. кв. м, заявили 17 декабря в прокуратуре Первореченского района города.
«Огнем охвачены два склада с продуктами питания, оборудованием и строительными материалами, площадь пожара около 2 тыс. кв. м, в его ликвидации задействованы пять пожарных расчетов, охрану правопорядка на месте обеспечивают сотрудники МВД», — говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, на объекте не было пожарной сигнализации.
Возгорание локализовано. Информация о пострадавших не поступала. Причину и обстоятельства инцидента выяснят после ликвидации последствий.
Надзорный орган поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту пожара.
Улица Карьерная располагается в нежилом районе города. На ней расположены торговые, складские и промышленные объекты.
Ранее, 15 декабря, сообщалось, что после ряда пожаров в крупных ТЦ страны МЧС России проведет внеплановые проверки всех торгово-развлекательных центров и складов на соответствие мерам противопожарной безопасности. Уточнялось, что специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения.