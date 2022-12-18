На «Евровидении» в 2023 году Украину представит дуэт Tvorchi

Украина на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2023 году будет представлена группой Tvorchi. Об этом рассказали сами артисты в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Спасибо вам, люди со стальными сердцами. Мы сделаем всё, чтобы правильно представить Украину и нашу непокорность! Спасибо вам», — цитирует исполнителей «Газета.Ru» 18 декабря.

Днем ранее состоялся национальный отбор.

За возможность отправиться на конкурс боролись девять претендентов: Moisei и DEMCHUK, певицы Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ и Angelina, OY Sound System, Tember Blanche и Tvorchi.

Tvorchi — электронный музыкальный дуэт из Тернополя. Группа была основана в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. Музыканты исполняют песни на украинском и английском языках.

В 2022 году Украина выиграла «Евровидение», однако в целях безопасности песенный конкурс в 2023 году будет проведен не на ее территории, а в Великобритании, занявшей второе место с песней Сэма Райдера Space Man. Европейский вещательный союз (EBU) лишил Украину возможности провести мероприятие на своей территории еще 23 июня. При этом страна автоматически проходит в финал «Евровидения».