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В США два подростка погибли в результате перестрелки

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Фото: Fox 5 Atlanta
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В США два подростка погибли в результате стрельбы, сообщил телеканал Fox 5 Atlanta 17 декабря со ссылкой на городскую полицию.

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Инцидент произошел вечером в субботу в городе Атланта (штат Джорджия).

«На месте происшествия погибли 14-летний и 16-летний мальчики», — приводится сообщение на сайте телеканала.

Трое пострадавших — мальчики в возрасте 11 и 15 лет и 15-летняя девочка — доставлены в больницу.

«В руках нашей молодежи слишком много оружия. Как я уже говорил несколько недель назад, сейчас самое время готовиться к праздникам, но у нас есть как минимум две семьи, которые планируют похороны», — отметил заместитель начальника полиции Чарльз Хэмптон-младший.

Он рассказал, что конфликт изначально вспыхнул в Сети, после чего перерос в перестрелку: группа подростков явилась с огнестрельным оружием в жилой комплекс.

Расследование продолжается, добавили в полиции.

15 декабря стало известно о стрельбе в медучреждении американского штата Пенсильвания, пострадали два человека. Личность подозреваемого установлена.

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