Певица Рианна впервые показала сына

Американская певица Рианна впервые показала своего семимесячного сына. Видео с малышом она опубликовала в TikTok в субботу, 17 декабря.

В 45-секундном ролике ребенок, сидя в детском автомобильном кресле, улыбается, зевает и «гугукает» в ответ на реплики матери, передает «Газета.Ru».

Рианна и ее бойфренд рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, стали родителями 13 мая. Для нее и Майерса сын стал первенцем.

Исполнители познакомились в 2013 году во время съемок в клипе рэпера Fashion Killa. В мае прошлого года A$AP Rocky подтвердил информацию о своем романе с Рианной, назвав ее любовью всей жизни.