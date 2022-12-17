Костя Цзю рассказал о роли ушедшего из жизни тренера Белова в его карьере

Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал «Известиям» о роли ушедшего из жизни 17 декабря тренера Валерия Белова в его карьере.

Он рассказал, что впервые встретился с Беловым в 1986 году. Тогда, благодаря вере и поддержке тренера, молодой спортсмен начал свой путь к чемпионству.

«Валерий Иванович с первой нашей встречи поверил в меня так, что уговорил выставить меня от сборной «Трудовых резервов» на первенство СССР. Это было начало моего длинного пути в сборной Советского Союза. Для меня это близкий человек, который всю любительскую карьеру всегда рядом», — сказал Цзю.

Он добавил, что вместе с Беловым он работал и во время профессиональной карьеры, когда тот тренировал российского боксера Александра Поветкина.

Цзю подчеркнул, что в его карьере тренер сыграл решающую роль. Спортсмен отметил, что без Белова мир никогда не узнал бы о нем как о выдающемся боксере.

«Благодаря его вере в меня я попал на соревнования и выиграл их. Если бы он не уговорил, я бы не смог выступить и никто никогда бы не узнал, кто такой Костя Цзю», — сказал он.

Боксер добавил, что смерть Валерия Белова стала большой утратой для многих.

О смерти в возрасте 75 лет заслуженного тренера СССР по боксу Валерия Белова стало известно ранее в этот день.

Валерий Белов — советский боксер и советский и российский тренер. За 40 лет тренерской работы через руки Белова прошли десятки знаменитых боксеров.

В разные годы наставник тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, экс-чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WDA) и Международной боксерской федерации Дениса Лебедева, а также бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

В конце 1990-х Белов был тренером национальной сборной Гватемалы. В 1998 году его команда стала первой на чемпионате Центральной Америки.