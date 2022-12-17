Умер тренер боксеров Поветкина и Цзю Валерий Белов

Заслуженный тренер СССР по боксу Валерий Белов умер в возрасте 75 лет. Об этом 17 декабря сообщили в команде боксера Александра Поветкина.

«Валерий Иванович Белов ушел из жизни», — цитирует источник ТАСС.

Валерий Белов — советский боксер и советский и российский тренер. За 40 лет тренерской работы через руки Белова прошли десятки знаменитых боксеров.

В разные годы наставник тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, экс-чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WDA) и Международной боксерской федерации Дениса Лебедева, а также бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

В конце 1990-х Белов был тренером национальной сборной Гватемалы. В 1998 году его команда стала первой на чемпионате Центральной Америки.