Пассажиры самолета сняли запуск ракеты Илона Маска

Пассажиры авиалайнера, пролетавшего над мысом Канаверал в США, стали очевидцами запуска 16 декабря ракеты Falcon 9 корпорации SpaceX предпринимателя Илона Маска и запечатлели событие на видео.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES был осуществлен ранее в этот день. Первая ступень ракеты до этого использовалась в семи запусках. SpaceX планирует вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Данная технология позволяет компании снижать стоимость новых запусков.

8 декабря ракета Falcon 9 доставила 40 спутников связи OneWeb на околоземную орбиту. Это первая доставка спутников OneWeb на орбиту с использованием технологий SpaceX, а кроме того, самая объемная. Благодаря устройствам, использующим технологии мобильной спутниковой связи, клиенты получают доступ к широкополосному интернету. Ожидается, что пополнение орбитальной группировки OneWeb позволит расширить охват территории США, Европы, а также большей части Ближнего Востока и Азии.