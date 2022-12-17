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Эксперт назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин»

Военный историк Кнутов: определить местонахождение комплекса разведки «Пенициллин» практически невозможно
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Фото: РЕН ТВ
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Особенность поставленного в ВС РФ комплекса разведки «Пенициллин» заключается в том, что он построен на абсолютно других принципах определения местоположения батарей противника. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил «Известиям» военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он пояснил, что обычно используются радиолокационные станции, которые в воздухе обнаруживают летящий снаряд или ракету, определяют ее траекторию путем нескольких засечек, и затем компьютер вычисляет место старта. «Пенициллин» же работает по другому принципу. Данный комплекс по звуку определяет, откуда был произведен выстрел, также по звуку определяется траектория.

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«То есть идет использование пассивных средств, которые не излучают в воздушное пространство электромагнитные и другие волны. За счет этого определение местонахождения «Пенициллина» практически невозможно. Его можно засечь только визуально с беспилотника. С помощью средств радиотехнической разведки понять, где находится эта станция, не представляется возможным. В этом главное преимущество «Пенициллин», — рассказал Кнутов.

Кроме того, «Пенициллин» определяет координаты батарей противника в течение пяти секунд и передает информацию в подразделения контрбатарейной борьбы. Таким образом, появляется возможность с высокой точностью поразить противника, не раскрывая себя, подчеркнул эксперт.

Ранее в этот день Вооруженные силы РФ получили новую партию комплексов «Пенициллин», которые планируется использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы.

1Б76 «Пенициллин» — это комплекс, разработанный корпорацией «Ростех», его испытания завершились в 2018 году, на вооружение был поставлен спустя два года. «Пенициллин» используется для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет.

Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от –40 до +50 градусов Цельсия.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях ОПК страны.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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