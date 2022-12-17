Эксперт назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин»

Особенность поставленного в ВС РФ комплекса разведки «Пенициллин» заключается в том, что он построен на абсолютно других принципах определения местоположения батарей противника. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил «Известиям» военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он пояснил, что обычно используются радиолокационные станции, которые в воздухе обнаруживают летящий снаряд или ракету, определяют ее траекторию путем нескольких засечек, и затем компьютер вычисляет место старта. «Пенициллин» же работает по другому принципу. Данный комплекс по звуку определяет, откуда был произведен выстрел, также по звуку определяется траектория.

«То есть идет использование пассивных средств, которые не излучают в воздушное пространство электромагнитные и другие волны. За счет этого определение местонахождения «Пенициллина» практически невозможно. Его можно засечь только визуально с беспилотника. С помощью средств радиотехнической разведки понять, где находится эта станция, не представляется возможным. В этом главное преимущество «Пенициллин», — рассказал Кнутов.

Кроме того, «Пенициллин» определяет координаты батарей противника в течение пяти секунд и передает информацию в подразделения контрбатарейной борьбы. Таким образом, появляется возможность с высокой точностью поразить противника, не раскрывая себя, подчеркнул эксперт.

Ранее в этот день Вооруженные силы РФ получили новую партию комплексов «Пенициллин», которые планируется использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы.

1Б76 «Пенициллин» — это комплекс, разработанный корпорацией «Ростех», его испытания завершились в 2018 году, на вооружение был поставлен спустя два года. «Пенициллин» используется для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет.

Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от –40 до +50 градусов Цельсия.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях ОПК страны.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».