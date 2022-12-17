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TAC назвал увеличение помощи Украине объявлением войны интересам США

TAC: решение конгресса раздуть бюджет помощи Украине ставит под угрозу интересы США
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Одобрив увеличение бюджета на помощь Киеву, американский конгресс объявил тотальную войну реальным интересам США. Об этом написал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

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По его мнению, закон усилит эскалацию кризиса на Украине.

«Некоторые положения свидетельствуют о двухпартийной решимости удерживать Соединенные Штаты втянутыми в украинский конфликт до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые «сговором с Россией» демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву», — отметил Девлин.

По словам члена палаты представителей от Республиканской партии Чипа Роя, слова которого приводятся в материале, принятый закон оскорбляет американских военных и народ США.

Одобренный законодателями бюджет на 8% превышает предыдущий и предусматривает выделение на $45 млрд средств больше, чем весной запрашивал Белый дом. На так называемое военное сдерживание России в Европе запланированы $6 млрд. Свыше $2,7 млрд предполагается потратить на поддержку производства боеприпасов для арсеналов США, которые истощились на фоне поставок Киеву.

После одобрения американским парламентом проект бюджета должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он добавил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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