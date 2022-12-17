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Жители Болгарии предложили использовать доллар вместо обоев после слов Путина

Читатели болгарского портала «Факти» предрекли доллару падение после слов Путина о роли рубля на мировых рынках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Читатели болгарского интернет-портала «Факти» предрекли доллару падение после высказывания президента России Владимира Путина об укреплении рубля на фоне санкционной агрессии Запада. Своим комментарии интернет-пользователи оставили под статьей, опубликованной 15 декабря.

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На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря российский лидер отметил, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года.

«Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль — и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — указал Путин в ходе заседания.

Читатели статьи на болгарском портале «Факти.бг» отметили, что рубль оказался более крепкой валютой, чем доллар.

«Рубль силен и стабилен за счет того, что обеспечен нефтью, газом, золотом, алюминием и всем, что только может придумать человек, не говоря уже о лесах и пресной воде, которые в ближайшем будущем будет миражом для многих стран», — написал в комментариях пользователь с ником Деций.

Другой пользователь отметил, что через два–три года доллар можно будет использовать вместо обоев.

«За рублем — золото, нефть, газ, полезные ископаемые», — подчеркнул читатель с ником Драган.

Ранее, 14 декабря, обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли заявил, что Россия победила Запад в экономической войне, приведя тем самым противника в ужас. Он указал, что рубль остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. Фарли также отметил, что пока инфляция в западных странах зашкаливает, в России она, наоборот, снижается.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострившейся ситуацией в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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