Китай установил исторический рекорд по добыче угля

Китай в январе – ноябре увеличил объем добычи угля на 9,7% в годовом исчислении и установил исторический рекорд в 4,09 млрд т. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственное энергетическое управление страны (ГЭУ).

По данным управления, четыре китайских провинции обеспечили 81% от общенационального объема добычи ресурса за указанный период.

Как отметило ГЭУ, в зимний период КНР сохранит высокие объемы добычи угля. В первой половине декабря было добыто 190 млн т угля при показателе в 12,51 млн т в сутки.

15 декабря посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин готов к укреплению сотрудничества с Москвой в энергосфере и не позволит никому вмешиваться в эту область.

8 декабря сообщалось, что по запросу Китая «Газпром» увеличил поставки газа в декабре и достиг нового максимума в сутки. Уточнялось, что суточные обязательства были превышены на 16,1%.