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Российский спецназ предотвратил побег женщин-заключенных из колонии в Мариуполе

«РИА Новости»: российский спецназ сорвал побег женщин-заключенных из тюрьмы в Мариуполе
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Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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Российский спецназ, заходя в Мариуполь в марте, предотвратил побег заключенных из местной женской колонии. Об этом в субботу, 17 декабря, рассказал старший инспектор приазовской колонии номер 107.

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«В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег, группа осужденных человек 8–12, и как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Уточняется, что в марте в колонии находились 80 осужденных. Всего за время боевых действий из мариупольской женской тюрьмы сбежали 29 заключенных. Не всех из них удалось найти.

«Было время, когда в заборах было семь–девять дырок сквозных. Можно было выйти, зайти кому угодно, и осужденные, учитывая, что нас (сотрудников колонии. — Ред.) было четверо человек, не в состоянии были их всех удержать, осужденные выходили. Рядом была база алкогольных напитков», — добавил инспектор.

Он рассказал, что два раза осужденные выбегали из колонии за алкоголем, а после возвращения пытались нападать на сотрудников учреждения с ножом. Их задерживали и успокаивали. По его словам, ситуация урегулировалась только после установления контроля российских сил.

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