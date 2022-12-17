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Байден одобрил продление финансирования правительства США до 23 декабря

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Saquan Stimpson
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Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства до 23 декабря. Пресс-релиз об этом был опубликован на сайте Белого дома в пятницу, 16 декабря.

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«В пятницу, 16 декабря 2022 года, президент подписал закон <...>, который предоставляет федеральным ведомствам финансирование на 2023 финансовый год на срок до 23 декабря 2022 года», — сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что ранее инициативу, призванную помочь американским законодателям завершить проект бюджета страны, одобрил Конгресс США.

В начале октября стало известно, что госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн. Отмечалось, что на 3 октября совокупный долг страны превышал $31 трлн, из которых свыше $24 трлн приходилось на частные лица. Кроме того, $6,8 трлн уходит на внутригосударственные холдинги.

В феврале Reuters сообщало, что Байден может запросить у конгресса свыше $770 млрд ассигнований на оборону в 2023 году. Пентагон планирует полностью модернизировать армию. Данные ассигнования запрашивала еще прошлая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом.

В октябре президент США подписал закон о дополнительной помощи Украине на $12,4 млрд. В соответствии с «Актом о продолжении ассигнований и финансировании поддержки Украины в 2023» федеральным агентствам будут предоставлены средства для организации дальнейшей помощи Киеву.

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