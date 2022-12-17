Минобороны опубликовало кадры боевого вылета истребителей Су-35с ВКС России

Минобороны России в субботу, 17 декабря, опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35с ВКС России в ходе специальной военной операции.

Экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрытия действий самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

В ведомстве отметили, что полеты российских истребителей выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

13 декабря появились кадры уничтожения воздушной цели Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации. При обнаружении воздушной цели экипаж истребителей идентифицировал ее как самолет противника и уничтожил ракетным вооружением.

Ранее, 8 декабря, Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25 произвели боевой вылет в зону СВО при неблагоприятных погодных условиях. Пилоты поразили военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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