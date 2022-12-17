Исмаилов назвал бой Василевского и Солонина зрелищным

Российский боец Магомед Исмаилов назвал зрелищным поединок Вячеслава Василевского и Никиты Солонина. Об этом он рассказал «Известиям» в субботу, 17 декабря.

«Знаете, я даже переживать начал в один момент. Слава — парень активный, он может обыграть. Активный и техничный боксер. Обычно он обыгрывает, задергивает, а тут он прям рубку устроил. В принципе, достаточно зрелищно было. Коротко, но зрелищно», — подчеркнул Исмаилов.

По его мнению, Василевский имеет серьезный уровень, и на таких противостояниях он должен побеждать. Но также он поддержал Солонина, сказав, что тот дрался «как зверь».

«Красавец, что так зарубился. Как мужчина, как зверь», — отметил он.

Вячеслав Василевский нокаутировал Никиту Солонина в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» ранее, 16 декабря.