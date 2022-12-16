В ДТП скончался глава одного из районов Тувы
В результате ДТП скончался председатель хурала представителей, глава Дзун-Хемчикского кожууна (муниципального района) в Республике Тыва Мерген Монгуш. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги Мергена Кожумаевича Монгуша. Его жизнь трагически оборвалась в результате ДТП. Мерген Кожумаевич пользовался заслуженным доверием земляков, был полон сил и идей по развитию родного края», — сообщил он в Telegram.
Монгушу было 53 года. В 2002 году он окончил Тувинский государственный университет.
Должность председателя хурала представителей Монгуш занимал с марта 2022 года, представлял партию «Единая Россия».