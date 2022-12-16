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В Москве умер упавший на пути пассажир метро

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Пассажир, который упал на рельсы на Сокольнической ветке Московского метрополитена, погиб. Об этом стало известно «Известиям» 16 декабря.

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Официального подтверждения этой информации пока не было.

Инцидент произошел ранее в пятницу. В 16:33 в департаменте столичного транспорта сообщили, что из-за человека на путях на этой линии нет движения поездов от «Парка Культуры» до «Комсомольской». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 17:09 в дептрансе сообщили о восстановлении движения поездов.

13 декабря в Москве на станции метро «Курская» после падения на пути погибла 14-летняя школьница. Машинист поезда пытался остановить состав, применив экстренное торможение, однако не успел. Девушка скончалась от полученных травм.

Сотрудники метрополитена были вынуждены обесточить один из путей на полчаса для того, чтобы извлечь тело школьницы. Правоохранительные органы выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.

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