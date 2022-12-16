Движение на Сокольнической ветке остановили из-за человека на путях

Движение на Сокольнической ветке Московского метрополитена остановили из-за человека на путях. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает столичный дептранс.

«Нет движения поездов от «Парка Культуры» до «Комсомольской» из-за человека на пути», — говорится в Telegram-канале департамента.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Других подробностей произошедшего не приводится.

13 декабря в Москве на станции метро «Курская» после падения на пути погибла 14-летняя школьница. Несмотря на попытку машиниста остановить состав, применив экстренное торможение, девушка скончалась от полученных травм. Правоохранительные органы выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.