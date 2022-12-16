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Эксперты дали советы по выбору ноутбука в условиях ограничения поставок в РФ

IT-эксперт Волин: в условиях ограничения поставок в РФ покупатели предпочитают ноутбуки, бывшие в употреблении
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Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
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Ситуация на рынке ноутбуков является лишь частичным отражением того, что происходит в IT-сегменте поставок различного оборудования. Если, например, услуги телекома или серверных решений уже успешно заместили путем транзитных схем, то с ноутбуками это не всегда оправдано. Об этом рассказал «Известиям» 16 декабря IT-эксперт Иван Волин.

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Как отметил специалист, большинство известных брендов ноутбуков являются тайваньскими и, несмотря на отсутствие публичных заявлений, купить какие-то устройства сейчас не всегда легко. В последнее время, по словам Волина, он регулярно сталкивается с запросами по подбору техники, уже бывшей ранее в употреблении. Причем бюджеты на такие покупки бывают более чем значительные (от 60 тыс. рублей и выше).

«Покупка использованной техники сопряжена с очевидными рисками. И если нет возможности привлечь специалиста, то я рекомендую обращать внимание на продавца, его поведение и общение. Идеальный вариант — ноутбук после одного владельца, который использовал его как компьютер (то есть никуда не носил)», — указал специалист.

При этом Волин категорически не советует покупать технику категории «б.у.» в магазинах и подвалах, где кроме переплаты и «убитой машины» покупатель больше ничего не получит, считает он.

Доцент кафедры информатики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев выразил мнение, что с учетом высоких цен и с уходом западных фирм пользователям есть смысл переходить на ноутбуки российской сборки.

«В погоне за низкой ценой с поставкой через иностранные сайты можно столкнуться с проблемами оплаты и возврата. Есть смысл довериться крупным сетевым компаниям: DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», — посоветовал эксперт.

На маркетплейсах также стоит опасаться мошенников, которые продают ноутбуки, всего лишь близкие к оригиналу, предупредил Тимофеев. Там покупателя может насторожить цена и модель, которой при проверке на самом деле может не оказаться у оригинального производителя. Стоит также обратить внимание на детали — упаковка, место изготовления и отправления, гарантии и так далее.

«Предъявить претензии за некачественный товар на площадке намного сложнее. В случае, если магазин электронный, то агрегаторы и вовсе не несут ответственности за поставляемый товар от магазинов», — указал доцент кафедры информатики.

Он также указал, что в Китае уже появились в продаже и отгружаются партии урезанных по функционалу, в отличие от оригинальных, товары. В этом случае стоит обращать внимание, что все детали в них могут быть от известных брендов. Но каждая деталь по отдельности, имеющая бюджетное исполнение, в совокупности может не дать ожидаемый результат при знакомстве с техникой.

10 ноября специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский рассказал «Известиям», что повышение пошлин на импортную электронику однозначно повысит стоимость товара. По мнению Островского, идея — неудачная, поскольку повышение пошлин точно повысит стоимость конечного продукта для потребителя, так как импортеры переложат свои издержки на покупателя, а ряд наименований может совсем исчезнуть с рынка.

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