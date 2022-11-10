Эксперт объяснил последствия возможного повышения пошлин на импортную электронику

Повышение пошлин на импортную электронику однозначно повысит стоимость товара, рассказал «Известиям» 10 ноября специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что российские производители электроники обратились к правительству и попросили увеличить, ввести новые пошлины на импортируемую продукцию. По информации источника, речь о широкой номенклатуре, в том числе предлагается ввести пошлину 5% для ноутбуков, компьютеров, ноутбуков, серверов. Инициатива обсуждалась с Минэкономики, Минпромторгом, Минцифры.

По мнению Островского, идея неудачная, поскольку повышение пошлин точно повысит стоимость конечного продукта для потребителя, так как импортеры переложат свои издержки на покупателя, а ряд наименований может совсем исчезнуть с рынка.

Эксперт напомнил, что для того, чтобы сдержать рост цен на импортную электронику и сделать ее ввоз в страну проще, еще в середине мая премьер-министр Михаил Мишустин обнулил импортные пошлины на технологическое оборудование и упростил порядок оформления разрешительной документации.

«Попробуем разобраться, почему же сейчас вдруг появилась такая просьба о повышении пошлин. В конце 2020 года производители электроники получили льготные условия: налог на прибыль снижен с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6%. А среди участников обсуждения есть компании ГК «Аквариус» и Курский электроаппаратный завод. Оба предприятия являются производителями электроники», — уточнил эксперт.

В частности, «Аквариус» выпускает ноутбуки, настольные компьютеры и планшеты, серверы и системы хранения данных, добавил специалист.

По его словам, в «Авариусе» считают, что импорт готового оборудования с нулевыми пошлинами — «это перенос точки прибыли за пределы России», поэтому и предлагают ввести пошлины в случаях, когда производство оборудования освоено в стране.

«В Минпромторге абсолютно правы, говоря, что практика введения пошлин применяется в других отраслях, но по тем позициям, производство которых уже успешно освоено. Ключевое слово «успешно», — подчеркнул Островский.

Эксперт выразил мнение, что отечественная продукция в этой отрасли пока не может полноценно конкурировать с зарубежной, поэтому введение пошлин в настоящее время неуместно.

В начале ноября сообщалось, что, по информации «М.Видео – Эльдорадо», продажи ноутбуков в России в третьем квартале 2022 года по сравнению с апрелем–июнем выросли на 27%, до 700 тыс. штук. Как отметил один из собеседников «Известий», преодолеть ранее существовавший спад продаж помог официальный ввоз компьютеров китайских брендов, а также то, что бизнесу удалось наладить параллельный импорт лэптопов.