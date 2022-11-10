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Эксперт объяснил последствия возможного повышения пошлин на импортную электронику

Эксперт Островский: повышение пошлин на импортную электронику однозначно увеличит стоимость товара
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Повышение пошлин на импортную электронику однозначно повысит стоимость товара, рассказал «Известиям» 10 ноября специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

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Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что российские производители электроники обратились к правительству и попросили увеличить, ввести новые пошлины на импортируемую продукцию. По информации источника, речь о широкой номенклатуре, в том числе предлагается ввести пошлину 5% для ноутбуков, компьютеров, ноутбуков, серверов. Инициатива обсуждалась с Минэкономики, Минпромторгом, Минцифры.

По мнению Островского, идея неудачная, поскольку повышение пошлин точно повысит стоимость конечного продукта для потребителя, так как импортеры переложат свои издержки на покупателя, а ряд наименований может совсем исчезнуть с рынка.

Эксперт напомнил, что для того, чтобы сдержать рост цен на импортную электронику и сделать ее ввоз в страну проще, еще в середине мая премьер-министр Михаил Мишустин обнулил импортные пошлины на технологическое оборудование и упростил порядок оформления разрешительной документации.

«Попробуем разобраться, почему же сейчас вдруг появилась такая просьба о повышении пошлин. В конце 2020 года производители электроники получили льготные условия: налог на прибыль снижен с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6%. А среди участников обсуждения есть компании ГК «Аквариус» и Курский электроаппаратный завод. Оба предприятия являются производителями электроники», — уточнил эксперт.

В частности, «Аквариус» выпускает ноутбуки, настольные компьютеры и планшеты, серверы и системы хранения данных, добавил специалист.

По его словам, в «Авариусе» считают, что импорт готового оборудования с нулевыми пошлинами — «это перенос точки прибыли за пределы России», поэтому и предлагают ввести пошлины в случаях, когда производство оборудования освоено в стране.

«В Минпромторге абсолютно правы, говоря, что практика введения пошлин применяется в других отраслях, но по тем позициям, производство которых уже успешно освоено. Ключевое слово «успешно», — подчеркнул Островский.

Эксперт выразил мнение, что отечественная продукция в этой отрасли пока не может полноценно конкурировать с зарубежной, поэтому введение пошлин в настоящее время неуместно.

В начале ноября сообщалось, что, по информации «М.Видео – Эльдорадо», продажи ноутбуков в России в третьем квартале 2022 года по сравнению с апрелем–июнем выросли на 27%, до 700 тыс. штук. Как отметил один из собеседников «Известий», преодолеть ранее существовавший спад продаж помог официальный ввоз компьютеров китайских брендов, а также то, что бизнесу удалось наладить параллельный импорт лэптопов.

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