Осужденный историк Соколов стал заведующим библиотекой в колонии

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета историк Олег Соколов, который в 2020 году был осужден за убийство аспирантки и незаконное хранение оружия, в настоящее время заведует библиотекой в исправительном учреждении, где отбывает наказание. Об этом стало известно 16 декабря после посещения колонии № 6 уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой.

Агапитова побывала в тюремной библиотеке, которой, как указано на ее сайте, заведует «личность, известная с разных сторон».

«Это петербургский историк с ученой степенью, имя которого несколько лет назад было в каждой ленте криминальных новостей», — отмечено в отчете о посещении колонии.

По данным источника «Интерфакса», речь идет как раз об Олеге Соколове. Как добавили в пресс-службе омбудсмена, мужчина помимо работы в библиотеке также ведет в колонии исторический кружок для интересующихся гуманитарными науками.

В ноябре 2019 года Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко и расчленил ее тело. В конце декабря 2020 года Октябрьский районный суд решил, что историк имел умысел на убийство Ещенко. Сам Соколов утверждал, что убил девушку неумышленно. После он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По словам обвиняемого, он находился «в состоянии полного умопомрачения» во время убийства 24-летней девушки, которая жила вместе с ним.

Соколову было предъявлено по двум статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»). Прокуратура требовала назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд приговорил его к 12,5 года лишения свободы.