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В ЛНР ребенок подорвался на растяжке украинских националистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские саперы занимаются разминированием зернохранилища в Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), где нашли растяжки, на которых подрывались местные жители. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Даниил Левин в пятницу, 16 декабря.

«Произошло у нас здесь ЧП. Подорвался мужчина на растяжке. И пострадали дети. Подорвался ребенок, жизнь не могли спасти, он умер в больнице», — рассказала и.о. начальника ОЖД Новоайдарского района ЛНР Татьяна Щурова.

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Зернохранилище националисты занимали с 2014 года. Теперь его территорию осматривает Росгвардия.

Внутри военные нашли ленты с патронами и гранатометы, а также бутылки от алкогольных напитков и шприцы. После разминирования зернохранилища местные жители намерены использовать его по назначению.

В ноябре корреспондент Левин побывал на линии соприкосновения на артемовском направлении, где объекты инфраструктуры зачищают саперы. Так, инженеры Росгвардии ищут заброшенные постройки, чтобы при подрыве неразорвавшихся боеприпасов бетонные перекрытия приняли удар на себя.

До этого, 2 ноября, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал, как саперы продолжают разминировать территории ЛНР от боеприпасов украинских вооруженных формирований. Украинские боевики используют тактику минирования уже заминированных полей. Так, среди больших мин обнаруживали и маленькие. К примеру, печально известные «Лепестки».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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