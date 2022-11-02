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«Известия» показали кадры разминирования освобожденных территорий ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) саперы продолжают работы по разминированию территории от боеприпасов украинских вооруженных формирований. Кадрами работы поделился корреспондент «Известий» Ярослав Богат в среду, 2 ноября.

«Под этими минами могут находиться абсолютно различные сюрпризы, датчики разгрузочного действия, мина на мине может быть установлена, проволочные растяжки на подходах к минному полю», — рассказал офицер Народной милиции ЛНР с позывным Аллигатор.

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Отмечается, что украинские боевики используют тактику минирования уже заминированных полей. Так, среди больших мин обнаруживали и маленькие. К примеру, печально известные «Лепестки», которые боевики разбросали дистанционно. Ликвидируют эти мины тоже с расстояния — выстрелом из автомата.

После того как военные завершают зачистку от противопехотных мин, саперы начинают избавляться от противотанковых мин.

Ранее, 28 октября, работу саперов по разминированию территорий, которые освободили от боевиков, показал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков. Глава Национального центра гуманитарного разминирования Павел Петров отметил, что недалеко от линии боевого соприкосновения встречаются противопехотные мины, неразорвавшиеся гранаты и кассетные боеприпасы ВСУ.

13 октября сапер рассказал об оставленных ВСУ минах под телами погибших военных в ДНР. Отмечается, что специалистам приходится работать в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, где разрывы снарядов раздаются каждые несколько секунд.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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