Число погибших в результате ДТП в Хабаровском крае возросло до восьми человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до восьми человек. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил источник «Известий».

«Скончался еще один человек. Он умер во время операции в Троицкой центральной районной больнице», — рассказал информатор.

Он добавил, что сейчас в больнице находятся еще трое пострадавших. Остальных отправили на вертолете в Хабаровск.

Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что семьям погибших выплатят 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей.

О происшествии на 178-м километре трассы Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре стало известно ранее этим же днем. Служебный автобус съехал в кювет и перевернулся.

В СУ СК России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.