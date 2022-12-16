Семьям погибших в ДТП под Хабаровском выплатят по 1 млн рублей

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае получат по 1 млн рублей. Об этом в пятницу, 16 декабря, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

Он добавил, что пострадавшим в аварии выплатят по 500 тыс. рублей.

«Поручил минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение. <…> Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — написал Дегтярев.

Все выплаты будут направлены из резервного фонда Хабаровского края.

Автобус с вахтовиками попал в ДТП утром 16 декабря. Авария произошла на трассе Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре, отмечает телеканал «360». Водитель не справился с управлением на повороте, уточняет REGNUM. В результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось в 9 км от села Троицкое.

По последним данным, жертвами ДТП стали семь человек, сообщает телеканал «Звезда». Травмы получили 23 человека. Пострадавших госпитализировали, пишет RT. Состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

Краевая прокуратура выясняет, соблюдал ли собственник автобуса правила перевозки пассажиров. Автобус принадлежит компании «Амур Минералс». Как пишет сайт kp.ru, ее сотрудники ехали на работу в село Малмыж.

Ранее «Ридус» отмечал, что утром в Хабаровском крае наблюдались сильный снегопад и метель, некоторые трассы перекрыты.